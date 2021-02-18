Ford у Європі майже повністю відмовиться від авто на бензині та дизелі до 2030 року

Американський автовиробник Ford Motor Co. планує до 2030 року практично повністю перейти на виробництво електромобілів.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Компанія має намір істотно реорганізувати свій бізнес в Європі. Так, виробник планує інвестувати $1 млрд в німецький завод, який за два роки почне виробляти автомобілі, які повністю працюють на електриці.

До середини 2026 роки Ford пропонувати гібридні або повністю електричні моделі автомобілів в кожній категорії своєї лінійки.

До 2030 року всі моделі пасажирських автомобілів Ford будуть повністю працювати на електриці.

Лише один підрозділ комерційних автомобілів продовжить продавати деякі фургони та вантажівки на традиційних видах палива.

"Споживачі все більше хочуть, щоб ми перейшли на виробництво електромобілів. Наші клієнти дуже орієнтовані на стале споживання і хочуть, щоб бренди та компанії, з якими вони працювали, разом з ними рухалися в цьому напрямку", - сказав президент Ford Europe Стюарт Роулі в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Нагадаємо, американський автовиробник General Motors оголосив про намір поступово відмовитись від пасажирських автомобілів, що працюють на бензині та дизелі, та спортивних автомобілів до 2035 року.