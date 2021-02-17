"Укрнафта" продала на аукціоні 179 тис. тонн нафти дешевше ринку

ПАТ "Укрнафта" на аукціоні в вівторок продала 179 тис. тонн нафти за ціною, яка нижча ринкових.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко висловив занепокоєння щодо подальшого продажу нафти ПАО «Укрнафти» через аукціони за ціною, що є значно нижче європейської ринкової. Останній з таких аукціонів відбувся 16 лютого 2021 року і, за даними Української енергетичної біржі, під час нього було продано 179 тис. т нафти за ціною 11 176,80 грн/ т, що в доларовому еквіваленті є значно нижче за поточну ціну сирої нафти на європейському ринку", - йдеться в повідомленні.

Вітренко заявив, що ця ситуація засвідчує необхідність вдосконалення законодавчих вимог до проведення біржових аукціонів з продажу сирої нафти, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку потребують.

Але крім того, додав міністр, держава повинна вплинути на НАК "Нафтогаз" як мажоритарного акціонера "Укрнафти".

"Нафтогаз має важелі впливу на Укрнафту як її мажоритарний акціонер, ці важелі впливу також мали би бути використані для того, щоб Укрнафта шукала варіанти уникнення таких ситуацій, коли Укрнафта вкотре продає нафту за фактично заниженою ціною", - йдеться в заяві Вітренка, який був головою наглядової ради "Укранфти" до літа 2020 року.

В той же час на сайті "Укрнафти" сказано, що компанія не отримає збитків внаслідок такої операції.

"Товариство проведе зворотний викуп нафти за ціною її продажу з метою подальшої переробки на нафтопродукти на потужностях Кременчуцького НПЗ. Таким чином, ціна реалізації не матиме безпосереднього впливу на фінансовий результат Товариства. Отримані в результаті переробки нафтопродукти будуть реалізовані ПАТ «Укрнафта» через власну мережу АЗС, що матиме стабілізуючий ефект на ринку нафтопродуктів в період стрімкого зростання цін на нафту та нафтопродукти", - заявила компанія.

Голова наглядової ради "Укрнафти" Микола Гавриленко повідомив, що компанія не вперше стикається з ситуацією, коли стартові ціни на біржі були нижче ринкових. "Ця проблема є наслідком недосконалого регулювання з боку держави, і Наглядова рада підтримує звернення компанії до Уряду з проханням знайти відповідні рішення", - заявив Гавриленко.

Нагадаємо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко хоче звільнити керівництво НАК "Нафтогаз", яке очолює Андрій Коболєв, та припинення контрактів з членами наглядової ради компанії.

У 2020 році Коболєв звільнив Вітренка з "Нафтогазу".