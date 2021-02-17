В Офісі президента очікують на продовження співпраці з МВФ

Там запевняють, що наразі приводів для занепокоєння через заяви МВФ щодо співпраці з Україною немає.

Україна очікує на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

Устенко запевнив, що наразі приводів для занепокоєння через заяви МВФ щодо співпраці з Україною немає.

"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ - точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії", - сказав Устенко.

Єдиним "вузьким місцем" в переговорах України з МВФ, за його словами, є "відновлення української антикорупційної архітектури".

Радник президента також додав, що наразі представники МВФ ведуть переговори з Мінфіном, з Мін'юстом та Нацбанком. Ці переговори пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вже 13 лютого робота місії завершилася безрезультатно.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

У рамках попередньої програми stand-by Україна отримала тільки один транш у розмірі $1,4 млрд.