Компенсацію через подорожчання електроенергії отримали понад 500 тис. українців

Міністерство соціальної політики перерахувало 322 133,5 тис. грн деяким категоріям споживачів за спожиту у січні електроенергію. Компенсацію надано 571,6 тис. осіб.

Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

"У зв’язку з тим, що з січня було прийняте рішення про скасування певної системи тарифоутворення для окремих категорій населення, виникла необхідність напрацювання іншого механізму, який, на відміну від програми житлових субсидій, дозволив би забезпечити підтримку тих категорій населення, які найбільше від цього постраждали", - пояснили у міністерстві.

Заступник міністра Віталій Музиченко уточнив, що цей механізм було впроваджено до кінця опалювального періоду, як короткостроковий алгоритм підтримки в період опалювального сезону.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому закон, що передбачає компенсації на тлі здорожчання тарифів на електроенергію. Це стосується громадян, котрі мешкають у негазифікованих будинках, що опалюються за рахунок електрики.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ.

27 січня Кабінет Міністрів вирішив компенсувати власникам електроопалення 1,4 млрд гривень у зв'язку зі скасуванням пільгового тарифу на електричну енергію.