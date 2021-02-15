У Києві продали три будівлі поруч з "Тарілкою" на Либідській за 218 мільйонів

15 лютого Фонд держмайна провів три аукціони з приватизації будівель, розташованих поруч з "Літаючій тарілкою" поблизу метро Либідська в Києві. Вартість об'єктів перевищила 218 млн грн.Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

"15 лютого 2021 відбулися три аукціони з приватизації будівель, розташованих поруч зі станцією метро Либідська в Києві на загальну суму 218 061 914 грн. Об'єкти відносяться до категорії непродуктивних активів, які руйнувалися протягом багатьох років", - йдеться в повідомленні.

У ФДМ підкреслили, що сама будівля "Літаюча тарілка" внесено до реєстру пам'яток архітектури і монументального мистецтва і не підлягає приватизації - вона залишиться у власності держави. У будівлі знаходиться Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, а також Державна науково-технічна бібліотека України.

Вартість же проданих будинків на аукціонах значно зросла. Найбільший з них, площею 1730 кв. м. було продано за 135,1 млн грн при стартовій ціні в 73,5 млн грн. Ціна другого, площею 429,7 кв. м., подорожчало в ході торгів в 5 разів - до 37,9 млн грн. Найсильніше ціна виросла у лабораторного корпусу, чия площа становить 74,6 кв. м. При стартовій ціні в 673,9 тис. грн, його вдалося продати за 45 млн грн.