Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $3,6 млрд

Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму арбітражного позову проти України на 100 млн доларів до 3,6 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті інвесторів.

"Зростання суми попередніх вимог зумовлено тим, що початкова групи позивачів була розширена шляхом включення ще декількох китайських акціонерів, які також зазнали значних збитків внаслідок дій України в порушення її міжнародних зобов'язань", - сказано в повідомленні.

Інвестиційний спір має розглядатись арбітражним трибуналом ad hoc (створеним для конкретного випадку), який наразі формується сторонами.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. На початку грудня китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Китайці ще в 2016 році домовилися з власником "Мотор Січі" Вячеславом Богуслаєвим про купівлю заводу, але угода не була завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом ввела санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.