Міністр Чернишов відкрив другий Всеукраїнський форум "Україна 30", присвячений платіжкам за комунальні тарифи

"Маємо визнати наявність системних проблем у сфері ЖКГ. Ця криза стосується кожного з нас, ми маємо визнати - це констатація стану речей, який ми маємо усвідомити і змінити".

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов відкрив другий форум "Україна-30. Платіжки". Захід присвячений обговоренню тарифів на енергоресурси, теплопостачання та воду.

Трансляцію форуму ведуть на офіційному YouTube-каналі. Захід проходитиме 15-18 лютого.

"Кількадесят років питання тарифів знаходиться у фокусі уваги. Маємо визнати наявність системних проблем у сфері ЖКГ. Ця криза стосується кожного з нас, ми маємо визнати - це констатація стану речей, який ми маємо усвідомити і змінити. Питання тарифів є болючим і має не лише соціальну, а й економічну складову", - заявив міністр.

Чернишов зазначив, що розмір плати за комунальні тарифи в Україні має відповідати платоспроможності населення, але тарифи мають бути і економічно обгрунтованими для кожного підприємтсва, адже лише за ринковими цінами вони зможуть забезпечити якість і безперебійне надання послуг.

Міністр нагадав, що з 1 серпня українські тарифи на газ встановлює вільний ринок, тож для здоржчання є об'єктивні причини, зокрема і холодна погода.

Чернишов також зазначив, що в Україні скоро планують запустити інспекцію житлово-комунальних послуг, яка зможе перевіряти економічне обгрунтування тарифів та слідкувати за якістю послуг. Початок роботи цієї інспекції має затвердити Верховна Рада.

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський відкрив форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Він заявив, що захід є першим з 30 масштабних форумів в Україні. Наступними темами для обговорення стануть безпека і оборона, війна і мир, Крим та Донбас, тарифи, судова система.

Форуми, на яких "будуть шукати та генерувати рішення", проходитимуть щотижня. Зеленський додав, що рік 30-річчя незалежності нашої держави є особливим, а 24 серпня буде безпрецедентне святкування Дня незалежності України.