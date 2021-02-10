У КМДА пояснили суми в січневих платіжках за опалення та гарячу воду

У цьому сезоні немає так званої газової знижки, через що за послуги доведеться платити більше.

Вартість послуг опалення та гарячої води за січень 2021 року зросла у зв'язку з відсутністю так званої газової знижки, яка в середньому минулої зими склала 24,5%.

Самі ж тарифи на послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання незмінні з січня 2019 - 1654 грн за Гкал та 97,89 грн за метр кубічний. Про це на брифінгу у КМДА повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

"У цьому опалювальному сезоні вартість опалення і гарячої води змінилася в більшу сторону від попереднього опалювального сезону за рахунок відсутності так званої газової знижки, яка регламентувалася постановою Кабміну. В січні 2020 сумарна сума до сплати була зменшена за рахунок здешевшення природного газу на 18%. У цьому січні тендеція навпаки - газ дорожчає, такої знижки непередбачено", - заявив він.

У січні 2021 зафіксували тенденцію до збільшення споживання тепла міста порівняно з груднем. Так, кияни на 10% більше спожили тепла для обігріву будинків через зниження середньомісячної температури на 2 градуси.

"Різниця між нарахуваннями за грудень 2020 і січень 2021 відрізняється на 10% у бік збільшення", - додав спікер.

Нагадаємо, 9 грудня уряд підписав меморандум, згідно з яким у цьому опалювальному сезоні тарифи на централізоване постачання тепла і гарячу воду підвищуватися не будуть. Меморандум передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла до кінця опалювального періоду 2020-2021 років. Для них передбачили відстрочку оплати за природний газ та компенсацію різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.