"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу

НАК "Нафтогаз України" в 2020 році вперше для себе втратив статус найбільшого імпортеру газу, пише "Бізнес Цензор" з посиланням на митну статистику.

За підсумками року "Нафтогаз" імпортував тільки 720 млн кубометрів газу, опустившись на п'яте місце серед пів сотні трейдерів.

Це обумовлено тим, що в 2019 році "Нафтогаз", готуючись до можливого припинення транзитного контракту з "Газпромом", закачав рекордно великі обсяги газу в підземні сховища. Коли наприкінці 2019 року транзитний контракт таки був підписаний, цей газ виявився не затребуваним.

Профіцит газу посилило падіння його споживання через теплу зиму 2019-2020 років та пандемію COVID-19. Через це в 2020 році "Нафтогаз" значно зменшив обсяги імпорту газу.

Найбільшим імпортером газу в 2020 році стала компанія ТОВ "Євроенерготрейд". За рік компанія, пов'язана з бізнесменом Юрієм Дубинським, придбала 1,252 млрд кубометрів.

Другим найбільшим імпортером газу була компанія "Еру Трейдинг" американця Дейла Перрі та українця Ярослава Мудрого. Вона імпортувала 1,24 млрд куб м газу. Газ в основному купувався у афілійованої структури - ERU.

Третім став маловідомий трейдер ТОВ "Газ Ком Трейд", який записаний на Олександра Кривенка, він імпортував 824 млн куб м газу.

Перед "Нафтогазом" також розмістився торговий дім "Сокар Україна", який імпортував 748 млн кубометрів. Це "дочка" азербайджанської державної компанії SOCAR.

В 2020 році в Україну через митницю і в режимі митного складу було імпортовано 8,6 млрд куб м газу. Сюди входить газ, який було закачано ще в 2019 році, але розмитнено і продано клієнтам вже в 2020 році.