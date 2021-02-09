Падіння ВВП України сповільнилося з 3,5% до 1% у четвертому кварталі

"Наш прогноз на 2021 рік - зростання на 4,6%".

Падіння ВВП України в у четвертому кварталі 2020 року сповільнилося до 1%, заявив у вівторок міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ми досить гідно справилися з безпрецедентними викликами 2020 року і маємо оптимістичні прогнози на наступні роки. Заходи уряду та НБУ сприяли формуванню певних позитивних тенденцій в економіці. Починаючи з червня 2020 року, економічна ситуація поступово почала покращуватись на тлі пом’якшення карантинних обмежень та стимулюючих програм уряду. Зокрема, падіння ВВП у ІІІ кварталі уповільнилось до 3,5%, а в IV кварталі до 1%",- цитує пресслужба Мінекономіки виступ Петрашка на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Офіційні дані про падіння економіки в 2020 році Держстат оприлюднить в середині лютого.

Міністр сказав, що умови для економічного відновлення України є доволі сприятливими.

"Зрозуміло, що в один момент все не зміниться на краще. Але наш прогноз на 2021 рік - зростання на 4,6% ми залишаємо незмінним і цілком вірогідним", - сказав Петрашко.

Нагадаємо, що в другому кварталі, на який прийшовся пік карантину, падіння економіки становило 11,4%, але вже в третьому кварталі падіння сповільнилося до 3,5%.