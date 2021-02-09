Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
ГоловнаЕкономікаДержава

Падіння ВВП України сповільнилося з 3,5% до 1% у четвертому кварталі

"Наш прогноз на 2021 рік - зростання на 4,6%".

Падіння ВВП України сповільнилося з 3,5% до 1% у четвертому кварталі
Фото: facebook.com/mineconomdev

Падіння ВВП України в у четвертому кварталі 2020 року сповільнилося до 1%, заявив у вівторок міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ми досить гідно справилися з безпрецедентними викликами 2020 року і маємо оптимістичні прогнози на наступні роки. Заходи уряду та НБУ сприяли формуванню певних позитивних тенденцій в економіці. Починаючи з червня 2020 року, економічна ситуація поступово почала покращуватись на тлі пом’якшення карантинних обмежень та стимулюючих програм уряду. Зокрема, падіння ВВП у ІІІ кварталі уповільнилось до 3,5%, а в IV кварталі до 1%",- цитує пресслужба Мінекономіки виступ Петрашка на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Офіційні дані про падіння економіки в 2020 році Держстат оприлюднить в середині лютого.

Міністр сказав, що умови для економічного відновлення України є доволі сприятливими.

"Зрозуміло, що в один момент все не зміниться на краще. Але наш прогноз на 2021 рік - зростання на 4,6% ми залишаємо незмінним і цілком вірогідним", - сказав Петрашко.

Нагадаємо, що в другому кварталі, на який прийшовся пік карантину, падіння економіки становило 11,4%, але вже в третьому кварталі падіння сповільнилося до 3,5%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також