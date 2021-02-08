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Tesla вклала $1,5 млрд в біткоїн, спровокувавши стрибок його курсу

Вартість "монети" за півгодини підскочила на три тисячі доларів.

Американський автовиробник Tesla в січні вклав $1,5 млрд в біткоїн.

В документах Tesla для Комісії з цінних паперів і бірж США йдеться, що компанія вирішила оновити свою інвестиційну політику і збирається вже в найближчому майбутньому продавати продукцію за біткоїни.

Новина про те, що Tesla інвестує в біткоїн накрутила його вартість до нового рекорду - $43,3 тисячі за "монету". Вартість біткоїна підскочила більше ніж на $3 тисячі всього за півгодини.

Фото: coindesk.com

Компанія повідомила, що знає про подібну волатильність цін на цифрові активи і усвідомлює ці ризики.

Нагадаємо, що попередній історичний рекорд курсу біткоїна було встановлено на початку січня, коли його вартість вперше перевищила $41 тисячу.

Після цього стрибка курс почав просідати і впав до рівня $28 тисяч, а потім довго тривалий час коливався в районі $32-34 тисяч.

В кінці січня в шапці профілі аккаунта Ілона Маска (власник Tesla) з'явився тег #Bitcoin, після чого курс біткоїна підстрибнув більше ніж на 10%, впритул наблизившись до рекорду.

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