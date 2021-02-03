Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
ГоловнаЕкономікаФінанси

Курс криптовалюти Ethereum оновив історичний максимум

З початку року криптовалюта зросла на 91,1%.

Курс криптовалюти Ethereum оновив історичний максимум
Фото: currency.com

Вартість однієї з найпопулярніших цифрових валют Ethereum перевищила 1 500 доларів США.

На піку вартість другої за капіталізацією криптовалюти досягала 1 573 доларів, свідчать дані CoinDesk.

Зростання курсу Ethereum за останню добу становило 13,6%. З початку року криптовалюта зросла на 91,1%.

Водночас ціна біткоїна за останній місяць зросла лише на 8,5%.

Ethereum - криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.

25 січня криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1450 доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також