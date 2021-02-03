Курс криптовалюти Ethereum оновив історичний максимум

З початку року криптовалюта зросла на 91,1%.

Вартість однієї з найпопулярніших цифрових валют Ethereum перевищила 1 500 доларів США.

На піку вартість другої за капіталізацією криптовалюти досягала 1 573 доларів, свідчать дані CoinDesk.

Зростання курсу Ethereum за останню добу становило 13,6%. З початку року криптовалюта зросла на 91,1%.

Водночас ціна біткоїна за останній місяць зросла лише на 8,5%.

Ethereum - криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.

25 січня криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1450 доларів.