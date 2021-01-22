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"Енергоатом" після пропозиції Міненерго майнити криптовалюту почав проєктувати дата-центр

Обчислювальний центр розмістять в Вараші на Рівненській АЕС.

"Енергоатом" після пропозиції Міненерго майнити криптовалюту почав проєктувати дата-центр
Фото: rnpp.rv.ua

"Енергоатом" 19 січня провів тендер на проєктування центру обробки даних на Рівненській АЕС.

Підряд вартістю 8,9 млн гривень виграло ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія", пишуть "Наші гроші" з посиланням на тендерну документацію на сайті Prozorro.

У 2020 році Міністерство енергетики зверталося до "Енергоатому" з пропозицією розглянути можливість майнінгу криптовалют, щоб забезпечити додатковий ринок збуту для електроенергії АЕС. Але в тендерних документах про таку можливість прямо не йдеться.

Вказана мета будівництва дата-центру - створення інфраструктури для розміщення державних реєстрів, електронних архівів, обчислювальних потужностей з використанням електроенергії, яка виробляється "Енергоатомом".

У межах будівництва дата-центру передбачено розширення відкритого розподільчого пристрою ВРП-330 кВ, а також будівництво підстанції 330/10 кВ "Будівельна" і трьох майданчиків розміщення центрів обробки даних з улаштуванням кабельних зв’язків.

Нагадаємо, що в Україні є 15 атомних енергоблоків. У 2019 році через майнінг криптовалюти на Южно-Українській АЕС було порушено кримінальну справу.

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