"Енергоатом" після пропозиції Міненерго майнити криптовалюту почав проєктувати дата-центр

Обчислювальний центр розмістять в Вараші на Рівненській АЕС.

"Енергоатом" 19 січня провів тендер на проєктування центру обробки даних на Рівненській АЕС.

Підряд вартістю 8,9 млн гривень виграло ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія", пишуть "Наші гроші" з посиланням на тендерну документацію на сайті Prozorro.

У 2020 році Міністерство енергетики зверталося до "Енергоатому" з пропозицією розглянути можливість майнінгу криптовалют, щоб забезпечити додатковий ринок збуту для електроенергії АЕС. Але в тендерних документах про таку можливість прямо не йдеться.

Вказана мета будівництва дата-центру - створення інфраструктури для розміщення державних реєстрів, електронних архівів, обчислювальних потужностей з використанням електроенергії, яка виробляється "Енергоатомом".

У межах будівництва дата-центру передбачено розширення відкритого розподільчого пристрою ВРП-330 кВ, а також будівництво підстанції 330/10 кВ "Будівельна" і трьох майданчиків розміщення центрів обробки даних з улаштуванням кабельних зв’язків.

Нагадаємо, що в Україні є 15 атомних енергоблоків. У 2019 році через майнінг криптовалюти на Южно-Українській АЕС було порушено кримінальну справу.