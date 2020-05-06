Герус назвал несерьезным предложение майнить криптовалюту на АЭС

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус назвал несерьезным предложение майнить криптовалюту на атомных электростанциях.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя инициативу и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.

"Электроэнергия от "Энергоатома" сегодня самая дешевая, средняя цена продажи - около 70 коп. У "Энергоатома" нет проблем с продажей своей электроэнергии, если ему не запрещать ее продавать. Проблема, что "Энергоатом" ограничивают вручную административно: то запрещают продавать по двусторонних договорах, то приказывают останавливать атомные блоки. Проблема со сбытом - у дорогих частных производителей, которые неконкурентны ни с "Энергоатомом", ни на экспорт. Если государство решает помогать неконкурентным, то это надо делать прямо, а не делать вид, что проблемы у "Энергоатома" и не строить завуалированные схемы", - заявил Герус.

Он рассказал, что за последние годы слышал много разговоров о строительстве майнинговых центров в Украине, но все они заканчивались ничем, потому что в мире есть десятки стран с более дешевым электричеством.

Также он добавил, что "Энергоатом" не имеет права устанавливать спецтариф для отдельно взятого потребителя. "Но даже если так, то насколько правильно и справедливо давать спеццену майнингу криптовалюты, где рабочих мест около нуля, но иметь высокий тариф для водоканалов, аграрных тепличных хозяйств, металлургических предприятий?" - отметил Герус.

"Прошу не относиться серьезно к таким инициативам, это попытка переложить проблему с больной головы на здоровую, имитировать, будто идет какая-то работа, и закончится это все ничем", - заявил депутат.

Напомним, в Минэкоэнерго считают, что майнинг криптовалюты позволит сохранить гарантированную нагрузку на АЭС.

"Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированную нагрузку на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства", - заявило ведомство.

Утверждается, что в "Энергоатоме" уже разработан пилотный проект по присоединению потребителей центра обработки данных мощностью до 1 000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.