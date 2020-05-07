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ГлавнаяЭкономикаФинансы

Международные резервы НБУ за месяц выросли на $771 млн

Регулятор в апреле активно скупал валюту.

Международные резервы Национального банка за апрель увеличились на $771 млн и по состоянию на 1 мая составили $25 695,0 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в четверг.

Ажиотажный спрос на валюту со стороны бизнеса, который наблюдался в марте, в прошлом месяце существенно снизился. Это позволило Нацбанку возобновить операции по наращиванию резервов. Чистая покупка валюты за месяц достигла $678,8 млн.

На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $303,9 млн. Частично эти расходы компенсировали новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на $164,4 млн.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличила их стоимость на 232 млн долларов (в эквиваленте).

По состоянию на 1 мая 2020 года объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.

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