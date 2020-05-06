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Антимонопольный комитет откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии"

АМКУ ждет копий протоколов полиции. 

Антимонопольный комитет откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии"
Фото: novynar.com.ua

Антимонопольный комитет откроет дело после получения копии протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными во время карантина товарами в сетях "Эпицентр" и "Новая линия". Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на главу Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого.

Обе торговые сети принадлежат семье нардепа Александра Гереги. Хмельницкий сообщил, что с точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантинных ограничений является получением неправомерного преимущества над конкурентами.

"Недополучение вышеуказанными сетями общенациональных ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения в Украине коронавируса, могли поставить эти магазины в более выгодное положение относительно других субъектов хозяйствования, которые осуществляют подобное торговое и бытовое обслуживание населения, но соблюли условий карантина", - сообщил Хмельницкий. 

В АМКУ добавили, что полиция составила протоколы, которые зафиксировали факты торговли запрещенными в период карантина товарами в этих двух сетях. После получения их копий в АМКУ откроют дело.

"В случае, если исследование Киевского ТО АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства "Эпицентром" и "Новой линией" или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере 5% от дохода за 2019 год", - сообщил Хмельницкий. 

Напомним, что Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина. Торговая сеть должна была продавать только продуктовые и товары первой необходимости. 

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