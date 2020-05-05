Журнал The Banker признал выпуск Украиной еврооблигаций в евро сделкой года в Европе

Огромный спрос на украинские бумаги позволил снизить ставку с 7,125% до 6,75%.

Международное издание The Banker признало выпуск Украиной еврооблигаций в евро лучшей транзакцией года в Европе среди суверенных эмитентов, национальных организаций и агентств.

Об этом сообщило Министерство финансов.

В июне 2019 года Украина разместила еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Транзакция вызвала огромный интерес со стороны международных инвесторов: спрос на новый выпуск еврооблигаций достиг 6 млрд евро. Это позволило существенно уменьшить стоимость заимствования с начальной ставки купона 7,125% до 6,75%.

"Мы рады, что наше возвращение на международный рынок заимствований в евро получило международное признание. Победа Украины именно среди европейских транзакций года - это еще один символический шаг на пути нашей финансовой евроинтеграции", - заявил Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Напомним, что в начале 2020 года Украина разместила также 10-летние облигации в евро на 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.