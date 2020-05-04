​Продажи автомобилей в Украине упали в два раза из-за карантина

Продажи новых автомобилей в Украине упали в два раза из-за карантина.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "УкрАвтопром".

За прошедший месяц в Украине купили и поставили на учет 3,7 тысячи новых легковых автомобилей, что почти в два раза меньше по сравнению с апрелем 2019 года. При этом ассоциация отмечает, что это не является антирекордом, а четыре-пять лет назад были месяца с более низкими результатами.

Для сравнения: в марте украинцы купили и зарегистрировали 6,2 тысячи новых легковых автомобилей, в феврале - почти 7 тысяч, а в январе - 7,1 тысячи.

Лидерами украинского авторынка остаются Renault (771 автомобиль, -31%), Toyota (428 автомобилей, -56%) и KIA (259 автомобилей, - 59%).

Самым продаваемым автомобилем месяца стал Renault Duster. В апреле были проданы 278 новых автомобилей этой модели.

Напомним, что в 2019 году в Украине зарегистрировали 408,1 тыс. импортных легковых автомобилей с пробегом, что в 3,5 больше по сравнению с предыдущим годом. Почти ¾ от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.

В то же время за 12 месяцев на учет было поставлено только 88,5 тыс. новых транспортных средств.