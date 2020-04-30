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Россия возобновила поставки угля на Луганскую ТЭС

1 апреля ДТЭК Луганская ТЭС перешла на сжигание угля.

Россия возобновила поставки угля на Луганскую ТЭС
Фото: Макс Левин

Россия возобновила поставки антрацитового угля на Луганскую тепловую электростанцию.

Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ДТЭК Энерго.

"1 апреля ДТЭК Луганская ТЭС перешла на сжигание угля. Поставки угля из России в адрес станции были возобновлены в середине марта. Станция работает на угле марки антрацит, который не добывается в Украине", - сообщили компании.

Отмечается, что ТЭС работает одним энергоблоком и из-за блокирования Россией поставок угля на станцию и с июля использовала природный газа для производства электроэнергии. Долг Луганской ТЭС за газ перед государством превышает 1 млрд гривен.

Луганская ТЭС – единственный производитель электроэнергии в области. Она входит в структуру энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Станция может получать уголь только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. На их строительство, по подсчетам "Укрзализныци", потребуется 10 млрд гривен.

Напомним, ранее экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков говорил, что есть два решения для Луганской ТЭС: спеццена на газ или разблокирование поставок угля.

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