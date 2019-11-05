Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
За завісою Кабміну
За завісою Кабміну
"Клоунократії" потрібна альтернатива
"Клоунократії" потрібна альтернатива
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Есть два решения для Луганской ТЭС: спеццена на газ или разблокирование поставок угля, - Плачков

Луганская ТЭС остается единственным источником света для области.

Есть два решения для Луганской ТЭС: спеццена на газ или разблокирование поставок угля, - Плачков
Фото: Макс Левин

Поскольку в Луганской области практически один источник энергообеспечения – Луганская ТЭС – то вопросы бесперебойного энергоснабжения области связаны с ее работой, а это вряд ли возможно при той ситуации, в которой работает эта станция (без решения правительства о спеццене на газ). Такое мнение высказал экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщает УНИАН.

"Решение по газу (спеццена для Луганской ТЭС) правительством не принято. И если ничего не изменится, не будет специальной цены на газ, то в таком режиме станция не сможет работать", - отметил Иван Плачков.

По его словам, сейчас для регулярного обеспечения региона электроэнергией и теплом необходимо принять решение установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС. Или же принять меры для возобновления поставок угля на станцию, которые были прекращены в июне 2019 года.

"Луганский регион работает в ненадежном режиме, он завязан на одной только Луганской ТЭС. Конечно, нужно разблокировать поставки угля, а кроме того, форсировать строительство новой линии электропередач. Сейчас уже включили Северодонецкую ТЕЦ, но там всего 15 КВт. Переток из основной энергосистемы идет в размере 30 КВт, это очень мало. А строительство новой линии "Укрэнерго" будет только в середине 2020 года. Так что Луганская ТЭС остается единственным источником света для области", - отметил Иван Плачков. Эксперт подчеркнул, что в отопительный сезон станция будет потреблять больше газа, потому что установлено много бойлеров и котлов, то есть, идет рост энергопотребления. "Весь регион зависит от Луганской ТЭС. И станция в таком режиме не проработает весь отопительный сезон", - считает Иван Плачков.

Как ранее сообщалось, в начале октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что если поставки угля на Луганскую ТЭС не удастся разблокировать, то Министерство энергетики и защиты окружающей среды готово обсуждать вопрос изменения цены на газ для предприятия. Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре прошлого года. 25 июля 2019 года заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко заявил, что запасов угля на Луганской ТЭС хватит до 29 июля, после чего из-за блокирования поставок со стороны России станцию придется остановить, что грозит отключениями на контролируемой правительством территории области. Обесточивание шахт в регионе приведет к их затоплению в течение периода от полутора до 24 часов, сообщается в протоколе региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, который обнародовала 25 июля пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также