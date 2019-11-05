Советник Гончарука не рекомендует продавать землю после снятия моратория

Наибольший вызов для тех, кто внедряет земельную реформу - это коммуникация с людьми по ней, подчеркнул Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам в ходе круглого стола "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине" в Институте Горшенина.

В частности, как отметил Алексей Мушак, надо объяснять, что в начале земля будет стоить меньше, но чем дальше она будет стоить дороже. "Мой совет всегда - не продавать землю, это хороший актив. Запуск рынка земли приведет к тому, что арендная плата увеличится, и 7 млн граждан Украины просто начнут получать больше денег "

По мнению Алексея Мушака, либеральный подход к земельной реформе должен обеспечить высокие цены на украинскую землю. "Если делать либеральный рынок земли, который мы отстаиваем, с минимумом ограничений, то граждане Украины будут самими, на английском языке, "бенефициарам ", а на украинском языке - выгодоприобретателями. Поэтому 14 статью Конституции Украины о том, что земля - это национальное богатство, надо реализовать. Богатство не должно стоить дешево, оно должно стоить дорого. Земля соответствующего должна быть дорогой. Мы должны исходить из того, что земля должна стоить значительные средства, а не быть предметом различных схем ", - подчеркнул он.