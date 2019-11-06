Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке
Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
ГлавнаяЭкономикаГосударство

​Кабмин назначил нового главу Госгеонедр

Должность получил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний.

​Кабмин назначил нового главу Госгеонедр
Роман Опимах
Фото: Макс Требухов

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах назначен на вакантную должность главы Государственной службы геологии и недр.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

До прихода в ассоциацию газодобывающих компаний Опимах был советником министра энергетики и угольной промышленности по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабинетом министров.

В период с 2011 по 2014 год работал координатором реформы нефтегазовой отрасли в Координационном центре по внедрению экономических реформ.

До этого отвечал за международное сотрудничество на должности директора департамента инвестиций и развития в одной из частных строительных компаний, а в период с 2006 по 2010 год работал в Администрации Президента Украины, где отвечал за организацию мероприятий и координацию рабочих визитов президента Украины.

Напомним, что с мая 2017 года до марта 2019 года врио главы Госгеонедра был Олег Кирилюк. Потом его утвердили в должности, но уже в конце сентября 2019 года он был уволен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также