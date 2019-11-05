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ГлавнаяЭкономикаГосударство

Украине нужен ипотечный земельный банк, - эксперт

Стоимость кредита не должна превышать 2,5% годовых.

Украине нужен ипотечный земельный банк, - эксперт
Леонид Козаченко
Фото: Макс Левин

Воплощая земельную реформу, власть должна учесть предложения, которые были наработаны профессиональным и общественным сообществами.

Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в ходе круглого стола "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине" в Институте Горшенина.

В частности, речь идет о создании ипотечного земельного банка, который будет предоставлять дешевый кредит любому субъекту хозяйствования. "Стоимость этого кредита не должна превышать 2,5% годовых. Доступ к этому кредиту будет имеет любой. Создать такой инструмент абсолютно реалистично", - считает президент Украинской аграрной конфедерации.

Козаченко отметил, что для создания такого фонда необходимо привлечение иностранных инвесторов.

"Проводятся переговоры с топ-10 крупнейших мировых ипотечных банков, чтобы их включить, дать им в управление этот инструмент. Потому что многие говорили, что когда создастся ипотечный банк - то опыта нет, разворовывают деньги, не знают, как управлять финансовыми инструменты второго уровня... Так вот, топ-10 мировых ипотечных банков, переговоры с ними, находим и начинаем передавать под залог (этому учреждению) государственные земли, получать дешевый ресурс, который можно получить под 1% годовых", - отметил Козаченко .

Он также считает необходимым создание еще двух фондов регионального развития, за счет передачи в них государственных земель. Один из этих фондов должен финансировать строительство предприятий для сохранения окружающей среды.

"...Земли достаточно, чтобы сделать еще два фонда регионального развития: один из них - фонд сохранения окружающей среды. Украина - помойка номер один в Европе. Нам надо построить более тысячи предприятий, начиная от пиролизного метода переработки - до компостирования и газификации отходов, получения тепла и электроэнергии. Для этого нужно минимум 4 млрд долларов. Мы создаем фонд сохранения окружающей среды для регионов за счет своей государственной земли, которая передается ", - отметил Козаченко.

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