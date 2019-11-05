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Советник Трампа ведет переговоры о покупке украинского завода "Мотор Сич", - WSJ

США пытаются помешать Китаю купить предприятие.

Советник Трампа ведет переговоры о покупке украинского завода "Мотор Сич", - WSJ
Фото: Економічна правда

Частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс обсуждает вопрос о покупке украинского предприятия "Мотор Сич".

Таким образом, США пытаются помешать Китаю купить завод, пишет The Wall Street Journal.

По словам источника издания, Администрация Трампа обратилась к Принсу, а также еще к одному потенциальному покупателю.

Ранее Принс обсудил компанию с украинскими официальными лицами и побывал на главном заводе "Мотор Сич" во время своего визита в Украину 24-27 октября. По словам представителя компании, он был "впечатлен высоким уровнем технологий".

Принс - бывший морской котик и миллиардер-основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater. Сейчас он является исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group - частного охранного предприятия в Гонконге и Пекине. Принс является братом министра образования администрации Трампа Бетси ДеВос. Он работал с китайскими организациями; Frontier Services Group оказывает материально-техническую поддержку и поддержку по безопасности китайским предприятиям в Африке, а ее крупнейшим акционером является CITIC Group Corp - контролируемый государством китайский инвестиционный фонд.

"Мотор Сич" является ведущим производителем двигателей для вертолетов и самолетов. Компания в течение многих лет поставляла двигатели для большей части вертолетного парка РФ. После того, как в 2014 году началась война между Россией и Украиной, Киев запретил военный экспорт.

Напомним, в июле стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".

В рамках многоступенчатой сделки Skyrizon Aircraft, которая сейчас владеет 9,99% акций "Мотор Сичи", планирует получить контроль более 50% над другими офшорными акционерами украинского предприятия - Granum Corporation (9,30% акций), Likatron Enterprises Limited (9,99% акций), Reckoner Investment Holdings Limited (9,99% акций).

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