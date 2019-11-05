LB.ua ведет трансляцию круглого стола: «Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине».
Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
- Законодательные нюансы открытия рынка земли. Какие детали должен учесть закон?
- На избежании каких основных рисков следует сосредоточить внимание?
- При каких условиях украинцы получат максимальную пользу от внедрения рынка земли?
- Целесообразно ли допускать к участию в рынке земли иностранцев? На каких условиях?
- Опыт каких стран, которые открыли рынки земли, может пригодиться Украине?
Участники круглого стола:
- Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам;
- Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам;
- Марьян Заблоцкий, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации;
- Николай Стрижак, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины;
- Виталий Ломакович, основатель, глава правления Growford Institute.
Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.