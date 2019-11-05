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Трансляция круглого стола "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине"

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

LB.ua ведет трансляцию круглого стола: «Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  1. Законодательные нюансы открытия рынка земли. Какие детали должен учесть закон?
  2. На избежании каких основных рисков следует сосредоточить внимание?
  3. При каких условиях украинцы получат максимальную пользу от внедрения рынка земли?
  4. Целесообразно ли допускать к участию в рынке земли иностранцев? На каких условиях?
  5. Опыт каких стран, которые открыли рынки земли, может пригодиться Украине?

Участники круглого стола:

  • Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам;
  • Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам;
  • Марьян Заблоцкий, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации;
  • Николай Стрижак, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины;
  • Виталий Ломакович, основатель, глава правления Growford Institute.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

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