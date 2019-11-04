Кабинет министров разрабатывает систему оценки работы губернаторов, - Юрий Голик

"В прошлом деятельность губернаторов и подчиненных им ОГА оценивалась по параметрам, на которые они, зачастую, никак не могли повлиять".

Критерии оценки работы губернаторов и обладминистраций безнадежно устарели. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет провел совещание, на котором обсуждались новые параметры оценки работы руководства областей, - пишет на своей странице в Фейсбук советник премьер-министра Юрий Голик.

В прошлом деятельность губернаторов и подчиненных им ОГА оценивалась по параметрам, на которые они, зачастую, никак не могли повлиять.

Среди таких устаревших критериев Юрий Голик называет, например, уровень средней зарплаты по области, среднюю задолженность по зарплате или уровень иностранных инвестиций. При всей важности этих критериев прямого влияния на изменение показателей по ним губернаторы не имели.

«Как на снижение уровня задолженности может повлиять губернатор? Единственным совковым способом - собрать такие предприятия в ОГА и долго кричать на них, бить кулаком по столу и требовать задолженность погасить. Поможет? Конечно, нет», - приводит пример Юрий Голик.

Из новых критериев, по которым можно будет корректно оценивать эффективность работы губернаторов и ОГА, Юрий Голик выделяет несколько: какой процент собственных доходов областного бюджета идет в бюджет развития; какой процент потребления газа был замещен альтернативными источниками; сколько котельных на альтернативных видах топлива открыто в области и какова их суммарная мощность; сколько километров дорог капитально отремонтировано и какой их прирост; капитальные расходы областного бюджета в пересчете на 1 000 жителей; количество детей в очереди в детские садики; количество школ, 100%-но доступных для детей с особыми потребностями и их процент и другие.

«При этом, скорее всего должен быть базовый набор из нескольких показателей и отдельные для некоторых областей, имеющих свою специфику, чтобы не сравнивать в итоге несравнимые вещи. Из тех показателей, которые понятны для оценки губернаторов и на которые они влияют. Т.е. то, что зависит от их профессионализма и качества их менеджмента», - пишет Юрий Голик.

По словам Юрия Голика, в изменении критериев оценки нуждаются не только высшие руководители областей: «Параллельно похожий документ мы пишем сейчас в Институте будущего для всех органов местного самоуправления».

Напомним, недавно Юрий Голик назвал 8 причин, по которым Украине необходимо строить качественные дороги. По его мнению, разветвленная система хороших дорог приведет к росту экономики страны в целом.