В Киеве 1 ноября полностью открыли движение автотранспорта по мосту через Русановский пролив. Работы длились почти 14 месяцев, движение автомобилей было ограничено одной полосой в каждую сторону.
Об этом сообщается на сайте Киевской горадминистрации.
"Русановский метромост не ремонтировали более 40 лет. И он находился в неудовлетворительном состоянии. Во время ремонта оказалось, что необходимо заменить и внутренние металлические конструкции объекта. Здесь был выполнен очень большой объем работ. При этом мы не перекрывали движение по мосту полностью. Как уверяют строители, это был первый опыт подобных работ в Украине", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, что ремонт Русановского моста начался в сентябре 2018 года.