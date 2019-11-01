Фото: kiev.klichko.org

В Киеве 1 ноября полностью открыли движение автотранспорта по мосту через Русановский пролив. Работы длились почти 14 месяцев, движение автомобилей было ограничено одной полосой в каждую сторону.

Об этом сообщается на сайте Киевской горадминистрации.

"Русановский метромост не ремонтировали более 40 лет. И он находился в неудовлетворительном состоянии. Во время ремонта оказалось, что необходимо заменить и внутренние металлические конструкции объекта. Здесь был выполнен очень большой объем работ. При этом мы не перекрывали движение по мосту полностью. Как уверяют строители, это был первый опыт подобных работ в Украине", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Напомним, что ремонт Русановского моста начался в сентябре 2018 года.