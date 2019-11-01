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Рада намерена повысить порог финмониторинга до 400 тыс. гривен

Количество признаков рисковых операций уменьшиться с 17 до четырех.

Рада намерена повысить порог финмониторинга до 400 тыс. гривен
Фото: sputnik.kg

Верховная Рада в пятницу проголосовала в первом чтении законопроект №2179 о предотвращении и противодействии отмывания денег.

Его поддержали 278 народных депутатов.

Законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Проект закона предлагает упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финмониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций).

Законопроектом предполагается увеличить до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшить с 17 до четырех.

До 2014 года банковские операции cверх 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. гривен.

Инициатива также предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивает срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.

Проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также меняет санкции за нарушение этих требований. Максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала.

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Источник: "Українські новини"
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