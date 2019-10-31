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Рада уволила трех членов Нацсовета в связи с завершением срока полномочий

Герасимьюк и еще два члена "пересидели" три месяца.

Рада уволила трех членов Нацсовета в связи с завершением срока полномочий
Фото: nrada.gov.ua

Верховная Рада в четверг уволила трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, у которых закончился срок полномочий.

За это решение проголосовали 313 депутатов.

Уволены Ольга Герасимьюк, Олег Черныш и Александр Ильяшенко.

По словам члена комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутата от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого, конкурс на занятие вакантных должностей в Нацсовет по телевидению должен начаться в течение 3-х дней со дня прекращения полномочий предыдущих членов.

Напомним, что в июле 2019 года закончился срок полномочий у четырех членов Нацсовета, но уволен был только один - Юрий Артеменко.

Ольга Герасимьюк, Олег Черныш и Александр Ильяшенко продолжали работать, несмотря на то что были назначены более пяти лет назад.

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