В "Укроборонпроме" останутся только два экспортера оружия

30 октября состоялось первое заседание обновленного наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", на котором его членам представляли видение реформирования государственной оборонной промышленности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.
Наблюдательный совет, в частности, обсуждал реформу экспорта украинского вооружения.
На сегодняшний день в структуре "Укроборонпрома" функционирует шесть компаний, наделенных Кабинетом министров правом на осуществление торговли вооружением и военной техникой при согласовании лицензий с Государственной службой экспортного контроля.
Самым крупным исторически является "Укрспецэкспорт", остальные спецэкспортеры основаны как дочерние предприятия "Укрспецэкспорта", хоть и работают в равных условиях - "Укроборонсервис", "Прогресс", "Спецтехноэкспорт", "Укринмаш", "Промоборонэкспорт".
Новый гендиректор концерна планирует сократить количество экспортёров оружия до двух компаний.
В течении первого периода (один год), "Укроборонсервис" будет переформатирован в чисто производственную компанию (сейчас предприятие, кроме экспорта вооружений, ремонтирует зенитно-ракетную технику Вооруженных сил Украины), "Промоборонэкспорт" ожидает скорая ликвидация, постепенно закроют "Укринмаш" и "Прогресс".
В итоге останутся только два самых крупных экспортера – "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт".
Напомним, на прошлой неделе "Укроборонпром" уволил руководителей экспортных компаний "Укрспецэкспорт" Сергея Проскуркина и "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса и объявил отбор кандидатов на должности руководителей этих компаний.