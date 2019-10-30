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Нацбанк повысил тарифы на обеспечение банков банкнотами крупного номинала

Регулятор решил стимулировать заказ разменных банкнот.

Нацбанк повысил тарифы на обеспечение банков банкнотами крупного номинала
Фото: Финансы Украины

Национальный банк с 25 октября повысил тарифы на обеспечение банков банкнотами крупного номинала.

Об этом пишет профильное издание Finclub со ссылкой на постановление №122 о внесении изменений в тарифы на услуги (операции), которые предоставляет и оказывает Нацбанк в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания.

"Если раньше банки получали у Национального банка наличные всех номиналов по одинаковому тарифу, то теперь получать наличные высоких номиналов станет дороже. Это сделано для того, чтобы обеспечивать разменность денег в обращении и стимулировать банки получать не только высокие номиналы банкнот. У граждан и кассиров будут разные банкноты для размена и выдачи сдачи при расчетах", - сообщили в НБУ.

Раньше тариф на подкрепление наличными касс банков составлял 0,2% от суммы выданных банкнот и оборотных монет.

Теперь он будет дифференцирован: тариф 0,2% будет применяться только при подкреплении банков наличными номиналом от 1 до 100 грн.

При получении банкнот номиналом от 200 до 500 грнн банки заплатят НБУ 0,25% от полученной суммы.

Получение купюр в 1000 грн обойдется банкам в 0,3%.

В связи с выводом из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек Нацбанк убирает бесплатный тариф за подкрепление касс банками монетами этих номиналов.

Вводится новый бесплатный тариф на выдачу наличных (банкнот, оборотных и разменных монет) кассам банков в пределах сданных ими сумм изъятых и выведенных из обращения банкнот, оборотных и разменных монет.

Тариф на выдачу банкам банкнот в объемах сданных ими неотсортированных банкнот повысится вдвое - с 0,15% до 0,3%.

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