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Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен

Это самый большой номинал банкнот, которые существуют в Украине.

Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен
Фото: flick НБУ

Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота заметно отличается от банкнот других номиналов. Ее размер - 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

Напомним, Нацбанк решил ввести в оборот банкноту номиналом 1000 гривен и вывести из оборота 1, 2 и 5 копеек.

Осенью прошлого года в Украине ввели в обращение обновленную 20-гривневую банкноту.

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