Украинцы признаны самыми бедными в Европе
Украинцы признаны самыми бедными в Европе
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
ГлавнаяЭкономикаФинансы

НБУ четвертый раз с начала года снизил учетную ставку

Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось.

НБУ четвертый раз с начала года снизил учетную ставку
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины четвертый раз с начала года снизил учетную ставку. С 25 октября она составит 15,5% вместо нынешних 16,5%.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Решение связано с замедлением инфляции, которая в сентябре составила 7,5% в годовом измерении и продолжила снижаться в октябре. В НБУ ожидают, что на конец года ее показатель снизится до 6,3%, а в конце 2020 года достигнет среднесрочной цели 5%.

Если этот прогноз сбудется, то к концу 2021 года учетная ставка будет снижена до 8%. 

Резкое снижение учетной ставки ожидается в течение 2020 года, но есть ряд рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения, который может привести к более медленному снижению. Но точно так же, в случае успешных реформ, существуют возможности и для более быстрого снижения ставки. Это касается как реформ, предусмотренных меморандумом между правительством и Национальным банком, так и судебной реформы.

Главным предположением прогноза НБУ является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, ключевым риском - отсрочка новой программы МВФ, а также принятие судами решений, которые могут навредить макрофинансовой стабильности.

Внешние риски остаются прежними: прекращение газового транзита в 2020 году, усиление торговых войны и повышение турбулентности на глобальных финансовых рынках, а также эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также