Всемирный банк оценивал реформы, проведенные за год до прихода Зеленского.

Украина поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business, заняв 64 место среди 190 государств. Об этом говорится в сообщении правительства.

Украина улучшила свои показатели по шести из 10 индикаторов, которые учитываются Всемирным банком при составлении рейтинга. Самый большой прогресс произошел по показателю "Защита миноритарных акционеров", по нему Украина поднялась сразу на 27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях.

Также улучшились позиции по показателям "Получение разрешения на строительство", "Подключение к электросетям", "Международная торговля", "Регистрация имущества", "Доступ к кредитам".

Рейтинг Doing Business-2020 охватывает регуляторные изменения за период с мая 2018 года по май 2019 года. То есть этот рост обеспечивала еще предыдущая власть.

Мировыми лидерами по простоте ведения бизнеса стали Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания, Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

Хуже всего ситуация обстоит в Ливии, Йемене, Венесуэле, Эритрее и Сомали (последнее место).

Среди соседей Украины самое высокое место у России, она 28-я. Польша находится на 40 месте, Молдова - на 48, Беларусь - на 49, Венгрия - на 52, а Румыния - на 55.