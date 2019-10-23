Иностранцы не "лохи", чтобы покупать землю при отсутствии инвестиционного климата, - нардеп от "Слуги народа"

Не надо бояться, что всю землю в Украине скупят иностранцы и олигархи, потому что они не будут вкладывать деньги в стране, в которой отсутствует инвестиционный климат. Такое мнение высказал Павел Халимон, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики во время круглого стола в Институте Горшенина.

По его словам, именно так он ответил на опасения фермеров и других потенциальных участников земельного рынка во время встречи с ними.

"Перед тем, как вообще принимать любые законопроекты, когда все политические партии и представители президента и представители Кабинета Министров подавали свои законопроекты на рассмотрение аграрного комитета, мы с коллегами отправились во всеукраинский тур. Мы провели более 20 форумов, организовывали встречи с участниками рынка. В них принимали участие фермеры, представители органов местного самоуправления, агрохолдинги... И я сделал вывод, что, наверное, 90% людей среди всех участников, которые были у нас на формах, на этих встречах, конференциях - вообще не понимают, о чем идет речь", - рассказал Халимон.

"Здесь есть два момента. Первый - это политические манипуляции, спекуляции. И другие момент - фермеры не "вникают", они идут на поводу политиков. И с ними общаться очень трудно. Это все носило раздражительный характер, были обострения, но мы пытались объяснять, что мы можем сделать для того, чтобы закон, который мы примем вместе с коллегами из комитета аграрной и земельной политики, устроил всех участников рынка", - сообщил депутат

"Первый вопрос который они задавали: "Как вы можете продавать землю, это наша мать". Мы отвечали: "Хорошо, мать продавать нельзя, а сдавать в аренду можно?" Молчат. Другой вопрос: "Хорошо, проведите референдум!" Отвечаю, что, во-первых, это невозможно, поскольку нет нормы закона, определяющего порядок проведения референдума. А во-вторых, за кого вы голосовали? Все единогласно говорят, голосовали за Зеленского и за политическую партию "Слуга народа". Сколько процентов? 73 процента. Какой еще нужен референдум? Смотрят, молчат... Последний вопрос: "Придут олигархи, придут иностранцы, скупят всю землю". Я задаю встречный вопрос: "Неужели сегодня проснулись в правовой стране? Неужели преодолели коррупцию, неужели закончили войну на востоке?" - "Нет, не закончили". У общества складывается такое впечатление, что иностранец или иностранный инвестор - это лох с мешком денег, который придет при отсутствии инвестиционного климата и будет вкладывать деньги в украинскую землю.На самом деле это не так", - рассказал Халимон.

"После того как мы учли все мнения, учли все видения и пожелания - мы внесли изменения в альтернативный законопроект 2178-10: мы запретили покупать иностранцам землю до 2024 года. Но мы учли то, что часть аграриев, малого, среднего и крупного бизнеса уже работают на территории Украины более 20 лет, они уже все поженились, завели семьи, у них уже взрослые дети, они общаются на украинском языке... Так мы посчитали, что это было бы несправедливо - не дать им возможность дальше демонстрировать достижения в агросекторе, в выращивании классических культур, и не дать им возможность покупать землю сельскохозяйственного назначения. Что касается концентрации: мы также учитывали эту норму закона антимонопольного законодательства, которое не позволяет выше определенного уровня делать эту концентрацию, и, второй момент, взяли самую маленькую область по территории Украины и посчитали, сколько там обрабатывает крупнейший арендатор. Это составило 35%. Поэтому мы эту норму заложили в законопроект [не более 8% земель в области, не более 35% на территории ОТГ в одни руки]", - отметил Халимон.