Глава "Агро-Продовольственной Рады": нужно ограничить продажу земли иностранцам и обеспечить дешевые кредиты фермерам

Украина должна ввести существенные ограничения на продажу земли иностранцам, вроде тех, что существуют в Польше и Литве. Об этом заявил председатель "Агро-Продовольственной Рады" Иван Слободяник во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Де-факто рынок земли сегодня уже существует, но он действительно искривлен. [Легальный рынок] нужен с точки зрения введения нормальных цивилизованных юридических отношений между субъектами этого рынка. Собственно, приоритетом должно было быть создание среднего класса, должна быть максимальная отсрочка для иностранцев или вообще исключение их из оборота земли. Через такой путь прошла Литва и Польша. Польша запускала рынок земли в 2004-м, и только в 2015 году они позволили иностранным гражданам [покупать землю]. Но даже позволив, оставили ряд локальных ограничений. Например, формально иностранцам можно купить землю. Но реально там есть следующие ограничения: ты должен проживать на этой территории или в соседней общине там не менее трех лет. Да, конечно, можно это обойти, но по крайней мере созданы ограничения в интересах своих собственных фермеров, своих граждан ", - рассказал Слободяник.

Кроме этого, по его мнению, государство должно обеспечить украинских фермеров финансовыми инструментами.

"Вторая вещь, которой мы пока не видим, но надеемся, что это будет следующим шагом со стороны инициаторов завершения земельной реформы, - это наличие финансовых инструментов. Фермеры, [которые имеют] до тысячи гектаров, сегодня не кредитуются. Их нужно заводить сейчас в рынок кредитования, в банковский сектор. И, конечно, они, понимая, что они не смогут привлекать средства, а запаса в них такого нет, потому что, хоть мы и говорим о супер-рентабельности [сельского хозяйства], но она год на год не приходится. В этом году, например, рентабельности нет, поэтому будут тратить средства из предыдущих лет. Вместо того, чтобы инвестировать сейчас в технику, все будут доставать "кубышки", продавать дома, закладывать технику, чтобы держать этот удар, когда им будут предлагать [купить землю]". - сказал он.

"Поэтому следовало бы комплексно показать инструменты, которые будут работать при запуске рынка земли, дать возможность дешевого финансирования, дешевого доступа [к средствам] через компенсацию процентной ставки", - считает Слободяник.

"Я уверяю вас, что в такой ситуации любой нормальный фермер, который хочет быть собственником - это естественно - он сам придет и попросит власть: давайте запускать. Потому что это нормально, действительно, нужно понимать что эта земля будет завтра твоя. А когда ты сейчас арендуешь, ты не знаешь, она твоя будет завтра или нет. У нас есть множество случаев, когда ты посеялся, а уже собирает урожай другой. И это все с конфликтами, стрельбой, с другими последствиями ", - констатировал Иван Слободяник.