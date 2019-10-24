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Metro Cash&Carry после 8-летнего перерыва возобновила развитие сети в Украине

Немцы открыли первый с 2011 года магазин.

Metro Cash&Carry после 8-летнего перерыва возобновила развитие сети в Украине
Фото: rau.ua

Немецкий ритейлер Metro Cash&Carry после восьмилетнего перерыва возобновил развитие сети в Украине.

Как сообщает RAU.ua, первый с 2011 года новый магазин был открыт в Чернигове на Старобелоуской улице. Пока в планах развитие только объектов малого формата – центров оптовой торговли под брендом "Бери-Вези".

Предыдущий центр торговли Metro был открыт еще в 2011 году в Житомире. С тех пор немецкий ритейлер только обновлял свои магазины, как, к примеру, в Киеве на Петровке и в Полтаве. Новых объектов компания не открывала в Украине более восьми лет.

При этом даже сейчас немцы не спешат вкладывать в Украину значительные суммы и открывать классические торговые центры оптовой торговли. В данном случае они решили ограничиться открытием сравнительно небольшого магазина общей площадью 1560 кв. м, а торговой – 1155 кв. м. Инвестиции в открытие объекта составили 160 тысяч евро. Площадь гипермаркетов Metro - 20 000 кв. м и больше.

Сейчас сеть компании насчитывает 23 гипермаркета в Киеве и областных центрах, а также три магазина малого формата.

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