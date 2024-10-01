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В Україні провели перший аукціон з оренди держземлі в рамках проєкту "Земельний банк"

До кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних сільгоспземель у 20 областях.

В Україні провели перший аукціон з оренди держземлі в рамках проєкту "Земельний банк"
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/sergey.muhlynin

В Україні відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту "Земельний банк". За сільгоспділянку понад 115 га на Вінниччині змагалися 14 учасників. Переможна ставка на її оренду - понад 3 млн грн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Такий вдалий аукціон доводить, що нова сторінка земельних відносин в Україні відкрита. Адже проєкт «Земельний банк» - це про прозорий ринок землі, без тіньових схем у використанні державних земель. Він відкриває рівні можливості для всіх аграріїв: від великих агро-корпорацій до малих фермерів, які прагнуть розширити свій бізнес. А також для початківців та переселенців, які хочуть розпочати аграрну справу", - зазначив він.

Загалом сьогодні Фонд держмайна на платформі "Прозорро.Продажі" проведе 16 земельних аукціонів. Кошти від онлайн торгів підуть в державний та місцевий бюджети.

До кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних с/г земель у 20 областях

Площа земельних ділянок варіюється від 1 га до 4 тис. га. Кожна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

  • 1 липня 2020 року було знято мораторій на торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Проте, ринок землі ще кілька років працюватиме в обмеженому режимі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів, а питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям хочуть вирішувати на референдумі. 
  • Для реалізації проєкту у 2024 році ФДМ створив ТОВ "Державний земельний банк" - перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення, що на 100% належить державі.
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