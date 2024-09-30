Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Чабанах

В суботу запустилася перша черга ТРЦ Епіцентр в Чабанах, який побудований з власним озером та водоспадом. Пізніше тут з’являться сімейний парк розваг, відомі мережі громадського харчування та fashion-бренди.

Відкриття ТРЦ Епіцентр відбулося 28 вересня в смт Чабани, що неподалік столиці. Торгово-розважальний центр розмістився за адресою Одеське шосе, 8, де раніше працював гіпермаркет мережі Нова Лінія. Після масштабної перебудови торговий об’єкт став у 2,5 раза більшим. Загальна площа двоповерхового ТРЦ склала понад 96 000 кв. м.

Минулими вихідними відкрилася перша черга ТРЦ з усіма торговими форматами мережі Епіцентр. На першому поверсі працюють великий Food Market і Садовий центр із власним озером та штучним водоспадом просто неба. В теплу пору року літній майданчик також буде облаштовано посадковими місцями для відвідувачів ресторанів Food Market, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном. В майбутньому це дозволить компанії використовувати локацію для проведення різноманітних подій і трансляцій.

FoodMarket у новому Епіцентрі в Чабанах

Крім цього, на першому поверсі ТРЦ розмістилися магазин Intersport, аптека, відділення банку, Мультисервіс, відділ побутових товарів, парфумерно-косметичний бутік Mon Cheri, зоомагазин Lapki, Automall та вже звичні для мережі відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель. Що стосується другого поверху, тут розташувались: дитячий магазин E.Pic, Галереї Деко, Центр Меблів, Студія світла, Центр техніки ЦЕТЕ, товари для відпочинку All4Rest, Кераміка центр та інші.

Дитячий магазин E.Pic

Пізніше компанія планує відкрити на другому поверсі великий сімейний парк розваг EPILAND площею понад 5000 кв. м, що буде орієнтований на дітей віком до 12 років. Поруч з парком розваг буде облаштовано фуд-корт та торгову галерею з різноманітними магазинами. Зокрема, вже відомо про плани відкриття в ТРЦ магазину популярного в Україні польського fashion-бренду Sinsay площею більш ніж 1100 кв. м, а також інших національних та міжнародних торгових операторів.

Садовий центр

“Tenant-mix першого ТРЦ Епіцентр в Чабанах у поєднанні з сімейним парком розваг та магазинами орендарів буде закривати всі щоденні потреби мешканців приміської агломерації, яка проживає вздовж Одеського шосе. Новий ТРЦ вирізняється просторими торговими галереями, сучасними фасадами та великими атріумами, що забезпечують проникнення денного світла всередину будівлі, а також оглядовість вітрин магазинів другого поверху. Велика підземна парковка на 847 машиномісць слугуватиме надійним укриттям для відвідувачів під час повітряних тривог”, - зазначила директорка напрямку ексклюзивних концептів та розвитку компанії “Епіцентр К” Вікторія Зеленська.

Варто зауважити, що новий ТРЦ працюватиме навіть під час відключень електроенергії, адже обладнаний потужною дизельгенераторною установкою. Додатково компанія встановила на даху сонячні панелі, які забезпечуватимуть часткову енергонезалежність будівлі.

В торговому об’єкті працевлаштовано близько 450 співробітників, а щорічні відрахування податків та зборів до бюджетів різних рівнів сягатимуть десятків мільйонів гривень.

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