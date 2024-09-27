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Нова Країна

“Підвищення податків і новий суспільний договір”. Репортаж з “Нової країни”

Що спричинять податкові зміни у відносинах держави і бізнесу обговорювали під час дискусійної панелі. 

“Підвищення податків і новий суспільний договір” - на таку тему відбулася третя дискусійна панель в рамках другого сезону спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. Цього разу йшлося про сенситивну тему підвищення податків і справедливість, шляхи наповнення бюджету, альтернативи підвищенню військового збору, системні реформи і детінізацію економіки. Та наслідки, які викличуть податкові зміни, загалом.

Фото: Макс Требухов

Спікерами дискусійної панелі виступили: 

  • Сергій Марченко, очільник Міністерства фінансів; 

Сергій Марченко, очільник Міністерства фінансів
Фото: Макс Требухов
Сергій Марченко, очільник Міністерства фінансів

  • Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України;

Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України
Фото: Макс Требухов
Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України

  • Андрій Длігач, голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group;

Андрій Длігач, голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group
Фото: Макс Требухов
Андрій Длігач, голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group

  • Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.
  • Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group
    Фото: Макс Требухов
    Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group

Міністр фінансів Сергій Марченко визнає, що підвищення податків - крок вимушений, і держава чудово розуміє, як це вплине на бізнес, але “інші опції уже вичерпано”.

Сергій Марченко та Катерина Рожкова
Фото: Макс Требухов
Сергій Марченко та Катерина Рожкова

“Нам треба в короткострокову перспективу вижити. Наші плани щодо податків, акумуляції, зумовлені тим, що в державі зараз одна конкретна проблема, яку треба вирішити - безпекова. Всі інші проблеми вторинні”, - вважає міністр.

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

Урядовий підхід розкритикував професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group Андрій Длігач. На його думку, підвищення військового збору з 1,5 % до 5 % призведене до ще більшої тінізації економіки. “35% зарплат знаходяться у “тіні”. …Ці 35% перетворюються на 44% з підвищенням військового збору. Чому? Тому що це поведінкова економіка. Зараз навантаження на фонд заробітної плати - 34%. Зі збільшенням його перетинаються певні межі, і виникає більша зацікавленість в тінізації частини зарплати”, - каже Длігач, зазначаючи, що держава має у своєму арсеналі має достатньо інструментів для наповнення бюджету в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Наприклад, підвищення на 2 % ПДВ замість військового збору. Тоді це торкнеться усього суспільства, а не тільки тих, хто отримує зарплати офіційно.

Андрій Длігач
Фото: Макс Требухов
Андрій Длігач

Гості дискусії
Фото: Макс Требухов
Гості дискусії

Натомість підвищення військового збору підтримує бізнесмен Ігор Ліскі. Він теж, як і Сергій Марченко вважає, що це продиктовано обставинами війни. 

“Історія проста. Питання стоїть так, що в цей короткостроковий період треба мобілізуватись і зібрати кошти. Бо інакше, у нас потім буде інша дискусія: в якій країні ми з дітьми будемо щось як безхатченки просити. Треба мобілізувати ці ресурси. А як це правильно зробити, цієї дискусії не вистачає”, - вважає Ліскі.

Під час дискусії
Фото: Макс Требухов
Під час дискусії

Розкритикувала підвищення оподаткування для комерційних банків (до 50 %) і заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, попри те, що загалом оптимізацію оподаткування вона підтримує. “Сьогодні банківський сектор і так сплачує податок за підвищеною ставкою, податок на прибуток – 25 %. В переважній більшості банківського сектора є прозора звітність, білі зарплати. …І якщо банківський бізнес сьогодні сплачує всі податки свідомо, прозоро і чесно, це не привід його додатково карати”, - говорить Рожкова. А детінізація економіки, на її думку, лежить у площині нового суспільного договору, бо вимагає зокрема від суспільства відмовитися від споживання “сірих” послуг - купівлі дешевших “айфонів” чи сплати рахунку у ресторані за двома чеками.

Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України
Фото: Макс Требухов
Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України

Податкові зміни викликали жваву дискусію і серед головних спікерів, і серед гостей заходу. Їхні детальні виступи будуть опубліковані на LB.ua незабаром.

Гость дискусії, колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов
Фото: Макс Требухов
Гость дискусії, колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов

Колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболев (ліворуч)
Фото: Макс Требухов
Колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболев (ліворуч)

Геннадій Зубко
Фото: Макс Требухов
Геннадій Зубко

Гліб Вишлинський, керівник Центру економічної стратегії
Фото: Макс Требухов
Гліб Вишлинський, керівник Центру економічної стратегії

Тетяна Острікова
Фото: Макс Требухов
Тетяна Острікова

Народний депутат Ярослав Железняк
Фото: Макс Требухов
Народний депутат Ярослав Железняк

Фото: Макс Требухов

Народний депутат, голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький
Фото: Макс Требухов
Народний депутат, голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький

Валерій Пекар
Фото: Макс Требухов
Валерій Пекар

Президент інвестиційної групи Універ
Фото: Макс Требухов
Президент інвестиційної групи Універ

Гості Нової країни
Фото: Макс Требухов
Гості Нової країни

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Народна депутатка Ніна Южанінова
Фото: Макс Требухов
Народна депутатка Ніна Южанінова

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень
Фото: Макс Требухов
Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень

Народна депутатка Галина Янченко
Фото: Макс Требухов
Народна депутатка Галина Янченко

засновник та CEO групи компаній «Парамедик» та голова ГО «Національна Рада з Охорони Здоров’я та Безпеки»
Фото: Макс Требухов
засновник та CEO групи компаній «Парамедик» та голова ГО «Національна Рада з Охорони Здоров’я та Безпеки»

Спільне фото після дискусії
Фото: Макс Требухов
Спільне фото після дискусії

Соня Кошкіна і Ігор Ліскі
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкіна і Ігор Ліскі

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