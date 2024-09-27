“Підвищення податків і новий суспільний договір”. Репортаж з “Нової країни”

“Підвищення податків і новий суспільний договір” - на таку тему відбулася третя дискусійна панель в рамках другого сезону спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. Цього разу йшлося про сенситивну тему підвищення податків і справедливість, шляхи наповнення бюджету, альтернативи підвищенню військового збору, системні реформи і детінізацію економіки. Та наслідки, які викличуть податкові зміни, загалом.
Спікерами дискусійної панелі виступили:
- Сергій Марченко, очільник Міністерства фінансів;
- Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України;
- Андрій Длігач, голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group;
- Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.
Міністр фінансів Сергій Марченко визнає, що підвищення податків - крок вимушений, і держава чудово розуміє, як це вплине на бізнес, але “інші опції уже вичерпано”.
“Нам треба в короткострокову перспективу вижити. Наші плани щодо податків, акумуляції, зумовлені тим, що в державі зараз одна конкретна проблема, яку треба вирішити - безпекова. Всі інші проблеми вторинні”, - вважає міністр.
Урядовий підхід розкритикував професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group Андрій Длігач. На його думку, підвищення військового збору з 1,5 % до 5 % призведене до ще більшої тінізації економіки. “35% зарплат знаходяться у “тіні”. …Ці 35% перетворюються на 44% з підвищенням військового збору. Чому? Тому що це поведінкова економіка. Зараз навантаження на фонд заробітної плати - 34%. Зі збільшенням його перетинаються певні межі, і виникає більша зацікавленість в тінізації частини зарплати”, - каже Длігач, зазначаючи, що держава має у своєму арсеналі має достатньо інструментів для наповнення бюджету в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Наприклад, підвищення на 2 % ПДВ замість військового збору. Тоді це торкнеться усього суспільства, а не тільки тих, хто отримує зарплати офіційно.
Натомість підвищення військового збору підтримує бізнесмен Ігор Ліскі. Він теж, як і Сергій Марченко вважає, що це продиктовано обставинами війни.
“Історія проста. Питання стоїть так, що в цей короткостроковий період треба мобілізуватись і зібрати кошти. Бо інакше, у нас потім буде інша дискусія: в якій країні ми з дітьми будемо щось як безхатченки просити. Треба мобілізувати ці ресурси. А як це правильно зробити, цієї дискусії не вистачає”, - вважає Ліскі.
Розкритикувала підвищення оподаткування для комерційних банків (до 50 %) і заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, попри те, що загалом оптимізацію оподаткування вона підтримує. “Сьогодні банківський сектор і так сплачує податок за підвищеною ставкою, податок на прибуток – 25 %. В переважній більшості банківського сектора є прозора звітність, білі зарплати. …І якщо банківський бізнес сьогодні сплачує всі податки свідомо, прозоро і чесно, це не привід його додатково карати”, - говорить Рожкова. А детінізація економіки, на її думку, лежить у площині нового суспільного договору, бо вимагає зокрема від суспільства відмовитися від споживання “сірих” послуг - купівлі дешевших “айфонів” чи сплати рахунку у ресторані за двома чеками.
Податкові зміни викликали жваву дискусію і серед головних спікерів, і серед гостей заходу. Їхні детальні виступи будуть опубліковані на LB.ua незабаром.