“Підвищення податків і новий суспільний договір”. Репортаж з “Нової країни”

Що спричинять податкові зміни у відносинах держави і бізнесу обговорювали під час дискусійної панелі.

“Підвищення податків і новий суспільний договір” - на таку тему відбулася третя дискусійна панель в рамках другого сезону спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. Цього разу йшлося про сенситивну тему підвищення податків і справедливість, шляхи наповнення бюджету, альтернативи підвищенню військового збору, системні реформи і детінізацію економіки. Та наслідки, які викличуть податкові зміни, загалом.

Фото: Макс Требухов

Спікерами дискусійної панелі виступили:

Сергій Марченко, очільник Міністерства фінансів;

Фото: Макс Требухов Сергій Марченко, очільник Міністерства фінансів

Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України;

Фото: Макс Требухов Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України

Андрій Длігач, голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group;

Фото: Макс Требухов Андрій Длігач, голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group

Ігор Ліскі , голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.

, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group. Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group

Міністр фінансів Сергій Марченко визнає, що підвищення податків - крок вимушений, і держава чудово розуміє, як це вплине на бізнес, але “інші опції уже вичерпано”.

Фото: Макс Требухов Сергій Марченко та Катерина Рожкова

“Нам треба в короткострокову перспективу вижити. Наші плани щодо податків, акумуляції, зумовлені тим, що в державі зараз одна конкретна проблема, яку треба вирішити - безпекова. Всі інші проблеми вторинні”, - вважає міністр.

Фото: Макс Требухов Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

Урядовий підхід розкритикував професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group Андрій Длігач. На його думку, підвищення військового збору з 1,5 % до 5 % призведене до ще більшої тінізації економіки. “35% зарплат знаходяться у “тіні”. …Ці 35% перетворюються на 44% з підвищенням військового збору. Чому? Тому що це поведінкова економіка. Зараз навантаження на фонд заробітної плати - 34%. Зі збільшенням його перетинаються певні межі, і виникає більша зацікавленість в тінізації частини зарплати”, - каже Длігач, зазначаючи, що держава має у своєму арсеналі має достатньо інструментів для наповнення бюджету в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Наприклад, підвищення на 2 % ПДВ замість військового збору. Тоді це торкнеться усього суспільства, а не тільки тих, хто отримує зарплати офіційно.

Фото: Макс Требухов Андрій Длігач

Фото: Макс Требухов Гості дискусії

Натомість підвищення військового збору підтримує бізнесмен Ігор Ліскі. Він теж, як і Сергій Марченко вважає, що це продиктовано обставинами війни.

“Історія проста. Питання стоїть так, що в цей короткостроковий період треба мобілізуватись і зібрати кошти. Бо інакше, у нас потім буде інша дискусія: в якій країні ми з дітьми будемо щось як безхатченки просити. Треба мобілізувати ці ресурси. А як це правильно зробити, цієї дискусії не вистачає”, - вважає Ліскі.

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Розкритикувала підвищення оподаткування для комерційних банків (до 50 %) і заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, попри те, що загалом оптимізацію оподаткування вона підтримує. “Сьогодні банківський сектор і так сплачує податок за підвищеною ставкою, податок на прибуток – 25 %. В переважній більшості банківського сектора є прозора звітність, білі зарплати. …І якщо банківський бізнес сьогодні сплачує всі податки свідомо, прозоро і чесно, це не привід його додатково карати”, - говорить Рожкова. А детінізація економіки, на її думку, лежить у площині нового суспільного договору, бо вимагає зокрема від суспільства відмовитися від споживання “сірих” послуг - купівлі дешевших “айфонів” чи сплати рахунку у ресторані за двома чеками.

Фото: Макс Требухов Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України

Податкові зміни викликали жваву дискусію і серед головних спікерів, і серед гостей заходу. Їхні детальні виступи будуть опубліковані на LB.ua незабаром.

Фото: Макс Требухов Гость дискусії, колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов

Фото: Макс Требухов Колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболев (ліворуч)

Фото: Макс Требухов Геннадій Зубко

Фото: Макс Требухов Гліб Вишлинський, керівник Центру економічної стратегії

Фото: Макс Требухов Тетяна Острікова

Фото: Макс Требухов Народний депутат Ярослав Железняк

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Народний депутат, голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький

Фото: Макс Требухов Валерій Пекар

Фото: Макс Требухов Президент інвестиційної групи Універ

Фото: Макс Требухов Гості Нової країни

Фото: Макс Требухов Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Народна депутатка Ніна Южанінова

Фото: Макс Требухов Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень

Фото: Макс Требухов Народна депутатка Галина Янченко

Фото: Макс Требухов засновник та CEO групи компаній «Парамедик» та голова ГО «Національна Рада з Охорони Здоров’я та Безпеки»

Фото: Макс Требухов Спільне фото після дискусії