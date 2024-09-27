На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін зробив кілька призначень у Держагентстві відновлення, МОЗ і Мінгромад

У Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури нарешті з'явився керівник.

Кабмін зробив кілька призначень у Держагентстві відновлення, МОЗ і Мінгромад
Сергій Сухомлин
Фото: Житомир.інфо

Уряд зробив кілька кадрових кроків у міністерствах і Держагентстві відновлення.

Як повідомив представник кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури став ексмер Житомира Сергій Сухомлин.

Олександра Порхуна призначили заступником міністра охорони здоров’я, а Тимура Ткаченка - заступником міністра розвитку громад та територій.

Хто такий Сергій Сухомлин

  • Сухомлин - уродженець Рівненщини. У 2016 році він закінчив Університет державної фіскальної служби України, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит», здобув кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту.
  • Проходив військову службу у місті Житомирі.
  • Пізніше займався підприємницькою діяльністю, був комерційним директором ТОВ «Технотронік». Потім працював на посаді комерційного директора, директора ТОВ «Візаж» у місті Житомирі, яке спеціалізувалося на виробництві вікон.
  • У 2006 році був обраний депутатом Житомирської міської ради по списку партії «Наша Україна». З 2010 по 2014 роки — депутат Житомирської обласної ради від «Фронту Змін».
  • Під час подій в листопаді 2013 року з перших днів брав активну участь у Євромайдані. У березні 2014 року, при підтримці патріотів Житомирського Євромайдану, був висунутий кандидатом на посаду першого заступника міського голови. Рішенням сесії Житомирської міської ради був затверджений на дану посаду.
  • У березні 2014 — листопаді 2015 року — 1-й заступник Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад.
  • З 15 листопада 2015 року — Житомирський міський голова.
  • Сергія Сухомлин йшов на вибори за час політичної діяльності від шести партій: «Наша Україна» - 2006-2010 роки (депутат Житомирської міської ради), «Фронт змін» - 2010-2014 роки (депутат Житомирської міської ради), «Батьківщина» - 2012 рік (балотувався у Верховну Раду), «Солідарність» - 2015 рік, «Пропозиція» - 2020 рік.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies