Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових

Раніше рішення про призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) приймалися міжвідомчою комісією, а кошти виплачувалися органами соціального захисту населення.

Уряд спростив процедуру призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності Захисників і Захисниць України.

Про це йдеться у постанові уряду та в пресслужбі Кабміну.

"Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо спрощення порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", – йдеться у тексті постанови, яку підписав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше рішення про призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) приймалися міжвідомчою комісією, а кошти виплачувалися органами соціального захисту населення.

Відтепер Мінветеранів буде приймати рішення про призначення одноразової грошової допомоги та проводити її виплату шляхом зарахування коштів на банківський рахунок отримувача.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності через поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається у розмірі:

400 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності I групи (1,21 млн грн)

300 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності II групи (908 тис грн)

250 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності III групи (757 тис грн).

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України становить 15 млн грн.

Наразі прожитковий мінімум складає 3028 гривень.

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Мінветеранів заяву у паперовій або в електронній формі.

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати надходження документів до Мінветеранів.