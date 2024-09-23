​Метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося, - Державна аудиторська служба

Відтермінування будівництва метро на Виноградар призвело до збільшення вартості робіт у 2,5 раза.

Відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві обійдеться бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба.

За результатами перерахунку показників вартості робіт, кошторис за останні шість років збільшився з 5,9 млрд грн до майже 14 млрд грн. Додаткові витрати на коригування проєкту будівництва обійдеться бюджету ще у 69,4 млн грн.

Аудитори зазначили, що Київметробуд, який у 2018-2019 роках отримав з бюджету авансові платежі у розмірі 2,59 млрд грн, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.

"Замість того, щоб продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії, підрядник розмістив частину перерахованих від КП «Київський метрополітен» коштів на депозитах. Зокрема, у 2019 році «Київметробуд» поклав 1,7 млрд грн на банківські рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк»", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що протягом 2018-2019 років бюджетні кошти скеровувались на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі тощо.

При цьому на саме будівництво гроші майже не йшли.

Також зазначається, що в грудні 2019 року "Київський метрополітен" перерахував підряднику ще додатково 1,41 млрд грн, з яких було освоєно лише 44,1 млн грн. Як результат – майже 4 млрд грн перетворилися у прострочену заборгованість.

"Тепер відновлення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету у 2,5 рази дорожче. За результатами перерахунку показників вартості робіт кошторис за 6 останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 до майже 14 млрд гривень", - резюмували в аудиторській службі.

Метро на Виноградар