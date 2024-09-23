​Метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося, - Державна аудиторська служба

Відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві обійдеться бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.
Про це повідомляє Державна аудиторська служба.
За результатами перерахунку показників вартості робіт, кошторис за останні шість років збільшився з 5,9 млрд грн до майже 14 млрд грн. Додаткові витрати на коригування проєкту будівництва обійдеться бюджету ще у 69,4 млн грн.
Аудитори зазначили, що Київметробуд, який у 2018-2019 роках отримав з бюджету авансові платежі у розмірі 2,59 млрд грн, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.
"Замість того, щоб продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії, підрядник розмістив частину перерахованих від КП «Київський метрополітен» коштів на депозитах. Зокрема, у 2019 році «Київметробуд» поклав 1,7 млрд грн на банківські рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк»", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що протягом 2018-2019 років бюджетні кошти скеровувались на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі тощо.
При цьому на саме будівництво гроші майже не йшли.
Також зазначається, що в грудні 2019 року "Київський метрополітен" перерахував підряднику ще додатково 1,41 млрд грн, з яких було освоєно лише 44,1 млн грн. Як результат – майже 4 млрд грн перетворилися у прострочену заборгованість.
"Тепер відновлення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету у 2,5 рази дорожче. За результатами перерахунку показників вартості робіт кошторис за 6 останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 до майже 14 млрд гривень", - резюмували в аудиторській службі.
Метро на Виноградар
- У травні цього року Київський метрополітен оголосив новий тендер на будівництво метро до Виноградара.
- Сполучення із цим житловим масивом Київ планував почати будувати наприкінці 2017 року, і якби так відбулося, то наприкінці 2020 місто отримало б дві нові станції. Вартість будівництва тоді оцінювали в понад 11 млрд гривень, а тривати воно мало близько дев'яти років.
- У січні 2018 місто оголосило тендер на дві станції в бік Виноградаря, звести які хотіли протягом трьох років. Участь у ньому хотіли взяти три компанії, допустили до конкурсу дві, але зрештою його скасували, бо лише один претендент подав документи без порушень. Тендер перезапустили, і на ньому переміг "Київметробуд". Компанія запропонувала вартість побудови двох станцій на 12 млн гривень менше очікуваної.
- 20 листопада того ж року мер міста Віталій Кличко оголосив про початок будівництва. У березні наступного мер вважав, що дві станції відкриють вже в 2021. Того ж року побудували перший тунель, а "Київметробуд" достроково змінив наглядову раду через повільне просування ходу робіт.
- У січні 2020 в компанії повідомили, що будівництво метро на Виноградар катастрофічно відстає від графіка і затримується щонайменше на рік. Тоді ж суд арештував рахунки "Київметробуд" через розтрату коштів на будівництві метро на Виноградар. З'ясувалося, що посадовці "Київметробуд" відмивали відсотки з понад мільярда виділеного бюджету на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Вони отримали 95% авансу на будівництво і частину цієї суми поклали на депозит у банк – це 1,7 млрд.
- У серпні 2020 Кличко говорив, що на графік будівництва метро вплинув карантин – іноземні фахівці не могли приїхати до Києва. Він говорив, що перші станції мають відкрити в грудні 2021. Однак в грудні 2021 "Київметробуд" звернувся до суду з проханням відтермінувати термін завершення робіт на травень 2023.
- У результаті станції метро не відкрили досі, а в грудні 2023 метрополітен розірвав із підрядником договір. Київметробуд має повернути 4 млрд гривень авансу.
- У квітні суд стягнув з підрядника 139 млн гривень – це відсоток, зароблений на депозиті.
- У серпні 2024 Київський метрополітен уклав договір на продовження робіт із будівництва. Переможцем тендеру стало ТОВ "Група компаній "Автострада". строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13 785 000 000,00 грн.