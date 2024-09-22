У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
ГоловнаЕкономікаДержава

У понеділок відключень світла не прогнозують

Укренерго закликало українців ощадливо використовувати електроенергію.

У понеділок відключень світла не прогнозують
робота енергетиків
Фото: ДТЕК

У понеділок, 23 вересня, відключень світла не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Компанія закликала українців ощадливо використовувати електроенергію.

"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію у вечірні години. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00", - додали у компанії.

  • Тим часом голова Держатомрегулювання Олег Коріков направив листа керівництву ЄС і партнерам через загрозу нових ударів Росії по українській енергетиці.
  • Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні пояснила, що її прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки ‒ це лише один із прогнозованих сценаріїв, причому найпесимістичніший.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies