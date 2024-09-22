У понеділок відключень світла не прогнозують

У понеділок, 23 вересня, відключень світла не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Компанія закликала українців ощадливо використовувати електроенергію.

"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію у вечірні години. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00", - додали у компанії.