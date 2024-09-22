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Глава МЗС Британії щодо переговорів зі США про ракети Storm Shadow по Росії: час для нервів і мужності

Леммі сказав, що труднощі і проблеми в Україні через війну стануть "ще глибшими та важчими", особливо наприкінці кінці 2025 - у 2026 роках

Глава МЗС Британії щодо переговорів зі США про ракети Storm Shadow по Росії: час для нервів і мужності
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі дав зрозуміти, що тривають переговори зі США щодо дозволу для України бити ракетами Storm Shadow по території Росії, передає The Guardian.

Леммі на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі сказав, що труднощі і проблеми в Україні через війну стануть "ще глибшими та важчими", особливо наприкінці кінці 2025 - у 2026 роках і згодом.

"Тому зараз критичний момент для нервів, мужності, терпіння і стійкості від імені союзників, які підтримують Україну", — сказав британський міністр.

Леммі наголосив, що Україна та її західні партнери обговорюють, що ще може знадобитися для надання допомоги Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка перебуває під сильним тиском на сході.

Глава МЗС Британії сказав, що не буде коментувати подробиці перемовин, бо "це може тільки допомогти Путіну".

  • США та Великобританія, ймовірно, готуються надати наступного тижня Україні дозвіл на удари ракетами Storm Shadow для ударів по російській території. Але публічних оголошень не буде, аби зберегти елемент несподіванки для Кремля.
  • Тим часом Володимир Зеленський заявив, що Україна не застосовувала далекобійну зброю на території РФ, адже західні партнери бояться ескалації.
  • Натомість у Раді з нацбезпеки США кажуть, що Джозеф Байден доручив “зрушити небо і землю”, щоб надати Україні потрібну допомогу.
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