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​У Чехії викрили шахраїв, які зібрали 1,1 мільйона крон нібито на допомогу Україні

Головному організатору, якому 18 років, загрожує до восьми років ув'язнення.

​У Чехії викрили шахраїв, які зібрали 1,1 мільйона крон нібито на допомогу Україні
Прага, Чехія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Празькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 мільйона крон (близько 44 тисяч євро) в рамках збору коштів для України під прапором Фонду JSME LIDЕ ("Ми – люди").

Про це повідомила речниця празької поліції Єва Кропачова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Протягом кількох місяців вони збирали гроші у скарбнички в різних місцях в універмагах і супермаркетах Праги та прилеглих муніципалітетів. За даними поліції, шахраї зловживали зібраними пожертвами. Замість того, щоб допомагати Україні, вони подорожували світом. 

Головному організатору, якому 18 років, загрожує до восьми років ув'язнення.

"Вони використовували гроші на власні потреби, подорожували за них світом, залишалися за кордоном, але також оплачували спільні витрати, такі як оренда житла та харчування. Таким чином вони зловживали складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян зробити свій внесок, щоб допомогти цій країні", – додала Кропачова.

Під час обшуків у будинках поліція вилучила готівку в розмірі сотень тисяч крон, банківські скриньки, в які шахраї знімали гроші, і багато документів. За словами речниці, поліція поки що довела, що завдані збитки становлять 1,1 мільйона крон, але насправді вони можуть бути в рази більшими.

Фонд JSME LIDЕ зареєстрований у чеському комерційному реєстрі, але не має веб-сайту та акаунтів у соціальних мережах.

В кінці серпня прокуратура Чехії скерувала до суду обвинувальний акт щодо засновника фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через ймовірне розкрадання субсидій, які призначалися на програми інтеграції українських біженців.

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