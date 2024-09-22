Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
ГоловнаСуспільствоВійна

Впродовж тижня РФ застосувала проти України понад 900 КАБів, близько 400 шахедів" та 30 ракет

Україні потрібна повноцінна далекобійність. 

Впродовж тижня РФ застосувала проти України понад 900 КАБів, близько 400 шахедів" та 30 ракет
Фото: скріншот

Протягом тижня російська армія застосувала проти України понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів" і майже 30 ракет різних типів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", — нагадав Президент.

За словами глави держави, протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів.

"Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", — наголосив Зеленський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies