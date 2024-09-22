Протягом тижня російська армія застосувала проти України понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів" і майже 30 ракет різних типів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", — нагадав Президент.

За словами глави держави, протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів.

"Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", — наголосив Зеленський.