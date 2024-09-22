Внаслідок ворожих обстрілів у Покровській громаді Донеччини постраждали двоє людей, серед них — 4-річна дитина

За минулу добу російська армія впродоовж дня атакувала місто Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілів поранень зазнали двоє мирних жиьелів, плшкоджені будівлі.
Про це повідомила Покровська МВА.
Внаслідок обстрілів у Покровську відбулося декілька пожеж у різних частинах міста. Вогнем пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, майно власників
За добу на території громади поранено двоє людей. Серед них — 4-річна дитина, яка з забоєм головного мозку в важкому стані була госпіталізована.
Також під час ліквідації наслідків однієї з пожеж було виявлено тіло загиблого, дані якого встановлюються.
Вчора близько 21:20 стався обстріл адміністративних будівель центральної частини Покровська. Попередньо відомо про два влучання в будівлю інституту, також є пошкодження будівель міського палацу культури та освітнього закладу.
"О 21.20 окупанти поцілили у будівлю дитячого будинку "Отчий дім". На щастя, всі вихованці вже давно евакуйовані та перебувають в безпечному місці", — ідеться у повідомленні.
О 22:10 під ворожий обстріл потрапила територія одного з вугільних підприємств громади. Попередньо відомо про три влучання, внаслідок яких два працівники загинули та два поранено.
Серед постраждалих — мешканці Мирноградської та Удачненської громад.