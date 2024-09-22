Російські окупанти скинули дві авіабомби по території Дар'ївської громади Херсонщини

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Херсонщині. Вночі ворог скинув по Дар'ївській громаді дві керовані авіабомби.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Вночі ворог випустив керовані авіабомби по одному з населених пунктів Дар’ївської громади. Є влучання по території раніше зруйнованої школи та складські приміщення", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок падіння КАБ зайнялась пожежа. Рятувальники оперативно все загасили.