Російські окупанти скинули дві авіабомби по території Дар'ївської громади Херсонщини

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Херсонщині. Вночі ворог скинув по Дар'ївській громаді дві керовані авіабомби.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Вночі ворог випустив керовані авіабомби по одному з населених пунктів Дар’ївської громади. Є влучання по території раніше зруйнованої школи та складські приміщення", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок падіння КАБ зайнялась пожежа. Рятувальники оперативно все загасили.
- Внаслідок нічного авіаудару ворожих військ по Шевченківському району Харкова, кількість поранених збільшилася до 21. Армія РФ скинула ФАБ-250 на багатоповерхівку спального району міста.