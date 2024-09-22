Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти скинули дві авіабомби по території Дар'ївської громади Херсонщини

Знищено складські приміщення. 

Російські окупанти скинули дві авіабомби по території Дар'ївської громади Херсонщини
обстріли Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Херсонщині. Вночі ворог скинув по Дар'ївській громаді дві керовані авіабомби.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Вночі ворог випустив керовані авіабомби по одному з населених пунктів Дар’ївської громади. Є влучання по території раніше зруйнованої школи та складські приміщення", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок падіння КАБ зайнялась пожежа. Рятувальники оперативно все загасили. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies