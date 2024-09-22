Через російські обстріли на Херсонщині п'ятеро людей зазнали поранень

За добу російська армія атакувала 17 населених пунктів Херсонщини. Через обстріли п'ятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Садове, Інгулець, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе та місто Херсон.

"російські військові поцілили в навчальні заклади, соціальну пральню та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, складські приміщення та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.